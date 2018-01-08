Количество жертв урагана "Элеанор" во Франции увеличилось до шести

Количество жертв урагана "Элеанор" во Франции за эти дни увеличилось до шести, по-прежнему еще два человека числятся пропавшими без вести. Такие данные сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на префектуру департамента Сона и Луара, на территории которого полицейские обнаружили еще одно тело человека, погибшего при разгуле стихии.

Речь идет о мужчине, пропавшем без вести на этой неделе. Жандармы обнаружили его в 500 метрах от места исчезновения в водоеме неподалеку от сельского кемпинга. Погибший пропал еще вечером 4 января в поселке Люсенэ-л’Эвек.

Таким образом, во Франции власти различных департаментов уже подтвердили гибель шестерых человек с тех пор, как в ночь на 3 января на страну обрушился ураган "Элеанор". Двое по-прежнему числятся пропавшими без вести – это 27-летняя сотрудница речной полиции, которая пропала в районе Парижа во время тренировки на Сене, а также 70-летний мужчина, исчезнувший в департаменте Верхняя Марна в водах реки Об.

"Элеанор" – уже четвертый ураган, который за последние три недели обрушился на Францию, напоминает ТАСС. Согласно первым оценкам, ущерб от удара стихи составил не менее 200 миллионов евро. До сих пор погода во Франции не нормализовалась. По состоянию на 7 января, из-за угрозы паводков или штормовых порывов ветра предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги сохранятся в 13 департаментах страны.