Количество жертв урагана "Элеанор" во Франции увеличилось до шести

Количество жертв урагана "Элеанор" во Франции увеличилось до шестиЧитайте нас в Telegram
Количество жертв урагана "Элеанор" во Франции за эти дни увеличилось до шести, по-прежнему еще два человека числятся пропавшими без вести. Такие данные сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на префектуру департамента Сона и Луара, на территории которого полицейские обнаружили еще одно тело человека, погибшего при разгуле стихии.
Речь идет о мужчине, пропавшем без вести на этой неделе. Жандармы обнаружили его в 500 метрах от места исчезновения в водоеме неподалеку от сельского кемпинга. Погибший пропал еще вечером 4 января в поселке Люсенэ-л’Эвек.
Таким образом, во Франции власти различных департаментов уже подтвердили гибель шестерых человек с тех пор, как в ночь на 3 января на страну обрушился ураган "Элеанор". Двое по-прежнему числятся пропавшими без вести – это 27-летняя сотрудница речной полиции, которая пропала в районе Парижа во время тренировки на Сене, а также 70-летний мужчина, исчезнувший в департаменте Верхняя Марна в водах реки Об.
"Элеанор" – уже четвертый ураган, который за последние три недели обрушился на Францию, напоминает ТАСС. Согласно первым оценкам, ущерб от удара стихи составил не менее 200 миллионов евро. До сих пор погода во Франции не нормализовалась. По состоянию на 7 января, из-за угрозы паводков или штормовых порывов ветра предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги сохранятся в 13 департаментах страны.
-
Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"
- Посчитали-прослезились: самый дорогой ремонт автомобилей в 2017 году
- Русская студентка шокировала лондонцев Lamborghini, покрытым стразами Swarovski
- Чтиво в новогодние праздники: лучшие хит-парады 2017 года
- Российская Lada Vesta получит сразу две спортивные версии
-
Застрявшие горнолыжники испытали на себе экстремальные качели
- Лишние люди-2018: кто первым попадет под сокращение
- В США создали мускулы для роботов будущего
- Владелец дрона спас мальчика от четырех акул на Багамах
- Самая волосатая девушка вышла замуж
- В Миассе увековечен пельмень-гигант, которому рот радуется
-
8 главных источников для кризиса в 2018 году
- Транспортное недоразумение Египта
- 10 самых доступных автомобилей для россиян
- 8 неудачников года в мире экономики в 2017
- 10 экономических хайпов года
-
В России стартовал сбор подписей в поддержку Путина
- Юнкер против финансовых санкций за отказ принимать беженцев
- Украине предложили вернуть земли, вошедшие в нее после революции 1917-го
- Спецслужбы США признали, что недооценили возможности КНДР
- Трамп назвал себя гением, которого атакуют в стиле 80-х
-
Участница "Дома-2" найдена мертвой
- Летчики рассказали, как прикрыли собой Путина в Сирии
- Дышать жидкостью: российские ученые сделали фантастику реальностью
-
Новогодние гуляния на Тверской
- В Москве увидели "Движение вверх"
- Первый в России магазин игрушек "МУЛЬТ"
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Москва готовится к Рождеству
- В переходе между метро и МЦК открыт бесплатный каток
- Новогодние каникулы: как работают поликлиники, травмпункты и транспорт?
- Авиамоделистам из Долгопрудного подрезали крылья
- Справиться с управляющей компанией помогут МФЦ
-
На Рождество Путин уехал из Москвы
- Врачи начнут лечить дистанционно
- Ким Чен Ын предложил не ворошить прошлое
-
Неугомонная Мара, Тесак и студентки-живодерки. Самые громкие приговоры 2017 года
- Где и как правильно запускать фейерверки?
- Ор на весь двор: главные мемы 2017 года
- График движения пригородных электричек изменится в праздники
- Осторожно, каникулы! Как квартирные воры выбирают место для преступления
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Бентли и здоровье: что хотели бы найти под елочкой россияне?
- Яблоки и томаты спасут легкие курильщиков
- 5 салатов, способных заменить оливье
- Есть вопрос: правда ли кофе помогает протрезветь
- Каким должно быть правильное новогоднее застолье?
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Steam будет навязывать вам игры от "кураторов"
- Все, что известно о Harry Potter: Wizards Unite
- Российский сайт поможет вам создать придурковатый блокчейн-стартап
- Джордж Лукас рассказал, что думает про "Последних джедаев"
- Киберспортсменов будет тренировать ИИ
-
Создана первая универсальная ДНК-вакцина от всех штаммов вируса гриппа
- 15 самых ярких астрономических событий 2017 года
- Подарок на целый год: обзор лучших книг по науке и технике
-
"Движение вверх" уже в кино: отзывы критиков
- Лучшие фильмы 2017 года по версии "Фильм Про"
- Стоит ли смотреть "Джуманджи: Зов джунглей": первые отзывы
- Худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone
- Топ топов – 2017. "Абсолютный рейтинг" лучших фильмов года
- Финал "Игры престолов" отложен
-
Почему глаза не замерзают
- СМИ рассказали о японской традиции лесных купаний
- ООН назвала 12 лучших стран для жизни
- Жительница Австралии поймала рыбу с ногами
- Объявлено о возобновлении попыток отыскать Ноев ковчег
-
У семьи Шаинского нет средств похоронить его на родине
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Фотолента
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
В ЦИК посчитали претендентов на президентский пост
Кравчук предлагает изменить Минские договоренности
Путин встретил Рождество в храме, где крестили его отца
Кадыров: Вашингтон хочет, чтобы "все полыхало в огне"
Саратовский водитель сбил мужчину с ребенком на "зебре"
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой
В Йемене разбился самолет арабской коалиции
Россия переходит на лечение онлайн
Умер президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга
Побег немецкого заключенного оказался опозданием
Польша внесла свой вклад в раскол в Евросоюзе
ЦИК заканчивает принимать документы у самовыдвиженцев
Следующей Новогодней столицей России стала Тула
В четырех авариях под Смоленском столкнулись 18 машин
Людей у станции стокгольмского метро подорвали гранатой
Художник превратил знаменитостей в мультяшек
Роскосмос выразил соболезнования родным Джона Янга
Советника Порошенко сравнили с игиловцем
Макрон возложил венок к бывшему зданию Charlie Hebdo
Спасен альпинист, сорвавшийся при восхождении на Эльбрус
"Свиной" иск: в Совфеде ВТО обвинили в беспределе
"Посейдон" несколько часов шпионил за Крымом
Массовая драка в центре Питера: 8 ранены, двое задержаны
Поднятый из руин: как живет легендарный Савватьевский скит на Соловках
Трамп не смог украсть Рождество у Вифлеема
Жену Аршавина сняли с рейса за дебош в самолете
Рейх и олени: живопись игр 2017
Медицинские открытия, которые удивили нас в 2017 году
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере