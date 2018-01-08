В Финляндии ураганный ветер оставил без электроэнергии около 7 тысяч домов

Вечером 7 января в Финляндии около 7 тысяч домов остались без электроэнергии из-за ураганных ветров, которые обрушились на западное побережье страны. Такие данные сообщают местные энергетические компании.

В некоторых населенных пунктах сила ветра достигала более 30 метров в секунду. Ветер повалил деревья на линии электропередачи, передает ТАСС. Самая тяжелая ситуация сейчас в 16 городах, расположенных на западе и юго-западе Финляндии. Так, в городе Пори без электричества остались более 1,5 тысячи домов, в Уусикаупунки – около 1,5 тысячи домов, в Кристиинанкаупунки – 1,3 тысячи, в Нярпио – около 700 домов.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения в городах. Однако, по прогнозам синоптиков, ураган "Аку" будет продолжаться до утра, в результате чего могут быть новые отключения.

В регионе Кайнуу на северо-востоке Финляндии, который также в течение нескольких дней страдал от отключений от снегопадов, обещают вернуть электроэнергию почти во все дома уже к утру.