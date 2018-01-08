"Локомотив-Кубань" нанес ЦСКА первое поражение в единой лиге ВТБ

Чемпион России ЦСКА принимал в матче единой лиги ВТБ краснодарский "Локомотив-Кубань" и проиграл 79:90. Это поражение стало для армейцев первым в турнире.

Гости прекрасно провели встречу с сильнейшим клубом страны. "Локомотив" выиграл все четверти – 19:18, 22:19, 21:20, 28:22. Причем ЦСКА ни разу по ходу встречи не вел в счете. Самыми результативными стали Нандо Де Коло (ЦСКА) и Дмитрий Кулагин ("Локомотив-Кубань"), набравшие по 17 очков.

ЦСКА проиграл первый матч в турнире. Но на счету армейцев 10 побед, и они лидируют в единой лиге ВТБ. "Локомотив-Кубань" с 9 очками занимает второе место.