Неизвестные напали на здание Россотрудничества в Киеве

В Киеве здание, в котором расположен Российский центр науки и культуры (представительство Россотрудничества), облили краской и обклеили листовками антироссийского содержания. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы посольства РФ на Украине.

Как уточняется, нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве было совершено в ночь с 6 на 7 января. Зданию был причинен материальный ущерб. Дипломатическое представительство Российской Федерации в Киеве надеется в данной ситуации на соответствующую реакцию правоохранительных органов Украины и привлечение виновных к ответственности.

Ранее 7 января одна из радикально настроенных украинских организаций сообщила о нападении на здание Россторудничества в Киеве и разместила соответствующее видео в социальной сети Facebook.

Российские диппредставительства на территории Украины неоднократно подвергались нападениям. Однако, несмотря на многочисленные инциденты, Национальная полиция Украины не расследует факты нападений радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве должным образом.

Борьба с работой Центра на Украине идет и на уровне государственной власти, напоминает ТАСС. Так, в 2017 году в Верховной раде был снова зарегистрирован законопроект о денонсации российско-украинского соглашения "Об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров". В Киеве и Одессе Российский центр науки и творчества работает именно на его основании. Этот законопроект вносился представителями "Блока Петра Порошенко" и ранее – в 2016 году.