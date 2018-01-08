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8 января 201801:45

На севере Москвы горит металлический ангар

Виталий Невар/ТАСС

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На севере Москвы горит металлический ангар. О происшествии СМИ сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется, на пульт поступила информация о возгорании по адресу Коровинское шоссе, дом 35а. Горит металлическое здание площадью более 100 квадратных метров, передает ТАСС.

К настоящему времени произошло полное обрушение кровли ангара. Существует угроза перехода огня на склад по соседству. Тушение возгорания осложняется наличием силовых кабелей, находящихся под напряжением. На территории склада могут находиться люди. Сейчас пожарно-спасательные подразделения проверяют эту информацию.

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На севере Москвы горит металлический ангар

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