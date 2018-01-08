Журналист Алексеев, подозреваемый в хранении боеприпасов, вернулся в Латвию

Латвийский журналист Юрий Алексеев, в доме которого в декабре в ходе обыска были обнаружены патроны от пистолета "Макаров", вернулся в Латвию из Соединенных Штатов Америки, где он проводил новогодние каникулы.

В середине декабря 2017 года полиция безопасности допрашивала журналиста, главного редактора портала Imhoclub Юрия Алексеева около 10 часов. Ему было предъявлено обвинение в разжигании розни, напоминает РИА Новости. Также в квартире Алексеева провели обыск, в ходе которого были найдены боеприпасы.

После обыска журналист отправился в США – там у него живут дочь и внуки, с которыми Алексеев планировал провести зимние праздники.

Юрий Алексеев известен своей пророссийской позицией. В частности, он является сторонником присоединения Крыма к Российской Федерации.