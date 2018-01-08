"Правда" о президенте: Америка зачитывается бестселлером про "безумного" Трампа

В США разгорается скандал вокруг книги о Дональде Трампе. Творение журналиста Майкла Вульфа американский лидер уже назвал лживым и фейковым. В Белом доме отрицают даже сам факт интервью, на которое ссылается автор книги. Что же так разозлило официальный Вашингтон?

Книги Майкла Вулфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" расходятся по Америке как горячие пирожки, а значит, стоит присмотреться к начинке. В ней много гротескной шелухи вроде той, что Трамп, боясь отравления, питается исключительно чизбургерами из забегаловок, в которых никто не ждет, что он сделает заказ, или, например, склоняет к адюльтеру жен своих друзей, которым еще и понапридумывал обидные прозвища. Но если отбросить беллетристику, главный вывод, к которому подводит читателя Вулф, прост и понятен. 45-й президент США — человек умственно неполноценный и, значит, самое время поменять его на 46-го.

"Все очень остро подмечали увеличивающееся количество речевых повторений. Раньше он мог повторить в течение 30 минут, используя те же выражения или слово в слово, три одинаковых истории. Теперь время сократилось до 10 минут", — пишет Вулф в материале для издания Hollywood Reporter, где он работает колумнистом.

Еще до выхода скандальной книги группа конгрессменов — демократов позвала на Капитолийский холм профессора психиатрии Йельского университета Бэнди Ли. Ли не подвела. Активно убеждала аудиторию в том, что Трамп теряет разум. Раз так, то и до 25-й поправки к Конституции США недалеко. Российское расследование Мюллера на импичмент явно не тянет, а поправка позволяет отстранить президента от должности, если вице-президент и члены кабинета посчитают, что с ним не все в порядке.

Трампу бы промолчать, взяв себя в руки, но руки президента США снова тянутся к Твиттеру. Померившись ядерными кнопками с Ким Чен Ыном, он объявляет себя очень уравновешенным гением, обещая справиться с нападками по методу Рейгана.

Вулф в своей книге, кстати, утверждает, что выигрывать Трамп вовсе не собирался. Дескать, план его состоял в том, чтобы на волне популярности, укрепить бизнес. Так или иначе, но доступ уже в трамповский Белый дом журналист получил благодаря протекции бывшего главного идеолога администрации Стива Бэннона, которому весьма своеобразно отплатил. Пассаж о том, что Бэннон называл сына Трампа "предателем" за встречу с российским юристом Весельницкой, оказался полной выдумкой.

"Я сожалею, что моя запоздала реакция на неточные сообщения, касающиеся Дональда Трампа-младшего, отвлекла внимание от исторических достижений президента в его первый год на посту", — заявил Бэннон.

Ответить тем, кто как Вулф, распространяет о нем порочащие небылицы, Трамп собирается с помощью вручения наград на звание самому лживому СМИ. Церемония The Fake News Awards назначена на 17 января. Главный фаворит, конечно, телеканал CNN.