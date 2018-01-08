Симоньян: скоро спецслужбы США поймут, что Россия не вмешивалась в президентские выборы

"Через пять лет" спецслужбы США поймут, что Россия никогда не вмешивалась в президентские выборы в Штатах. Такое заявление в интервью американским журналистам сделала главный редактор RT Маргарита Симоньян, передает "Россия 24".

Она отметила, что в ходе последней предвыборной компании многие западные СМИ открыто поддерживали Хиллари Клинтон. Это не было расценено, как вмешательство или давление. При этом RT американские власти без всякого стеснения занесли в так называемый список "иностранных агентов".