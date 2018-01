Гильермо дель Торо получил "Золотой глобус" за режиссуру

Гильермо дель Торо ("Форма воды", The Shape of Water) получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер". Об этом было объявлено на церемонии вручения этой престижной награды, проходящей в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Телекомпания NBC ведет трансляцию церемонии.

Борьбу за кинопремию в этой номинации также вели американец Стивен Спилберг ("Секретное досье", The Post), британцы Кристофер Нолан ("Дюнкерк", Dunkirk), Мартин Макдона ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) и Ридли Скотт ("Все деньги мира", All the Money in the World).

"Форма воды" – фантастическая история любви человека-амфибии и немой женщины из секретной лаборатории. Фильм сделан как пародия на голливудские штампы 1960-х годов: в ней есть и карикатура на русских шпионов времен холодной войны, и отрывки из мюзиклов. Также в картине присутствует и другая излюбленная тема дель Торо – связь тоталитарных режимов с вселенским злом. Фильм завоевал главную награду 74 Венецианского кинофестиваля – "Золотого льва Святого Марка".

53-летнего дель Торо считают культовым режиссером современности. В 2007 году мастер жанров фэнтези и ужасов был выдвинут на соискание "Оскара" в двух номинациях: за сценарий и лучшую картину на иностранном языке "Лабиринт Фавна" (Pan's Labyrinth), напоминает ТАСС. Также он известен по кинофильмам "Хребет Дьявола" (The Devil's Backbone, 2001), "Хеллбой: Герой из пекла" с продолжением (Hellboy, 2004 и 2008), "Тихоокеанский рубеж" (Pacific Rim, 2013). Это первый "Золотой глобус" режиссера.