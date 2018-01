Малкин стал рекордсменом "Питтсбурга" по голам в овертайме

В матче Национальной хоккейной лиги между "Питтсбург Пингвинз" и "Бостон "Брюинз" российский нападающий "пингвинов" Евгений Малкин забросил победную шайбу в овертайме. Таким образом, он побил клубный рекорд по заброшенным шайбам в дополнительное время в регулярных чемпионатах.

Теперь на счету Малкина 12 голов в овертаймах. Ранее Евгений делил первое место по этому показателю с Марио Лемье и Сидни Кросби. Теперь же он стал рекордсменом клуба.

Лучшим же в НХЛ по количеству шайб в дополнительное время является Александр Овечкин, который 22 раза отличался в овертаймах. У ближайшего преследователя российского нападающего "Вашингтона" Яромира Ягра на счету 19 голов, сообщает ТАСС.

A back-and-forth goal after a back-and-forth game as the @penguins take it in @EASPORTSNHL OT. pic.twitter.com/7A5HZkTKNF