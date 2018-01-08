Генсек СДПГ: диалог двух крупнейших партий прошел "конструктивно и открыто"

Диалог с представителями Христианско-демократического союза прошел "конструктивно и открыто". Об этом заявил генсек Социал-демократической партии Германии.

Накануне в Берлине стартовали переговоры двух крупнейших политических партий страны. За пять дней им предстоит решить, будет ли наконец сформировано правительство, которого по сути нет уже больше трех месяцев.

Выборы в Бундестаг состоялись еще в сентябре, и Ангела Меркель во главе победившего альянса собиралась договориться о коалиции с "Зелеными" и Свободной демократической партией. Однако те переговоры не увенчались успехом, передает телеканал "Россия 24".