Названы победители кинопремии "Золотой глобус"

Картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха получила премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм". 75 церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе (Калифорния), сообщает издание "Коммерсант". В главной номинации также были представлены "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, "Секретное досье" Стивена Спилберга, "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино и "Дюнкерк" Кристофера Нолана.

Фрэнсис Макдорманд завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса драматического фильма" за роль в "Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури". За роль в картине "Темные времена" Гари Олдман получил премию в номинации "Лучший актер драматического фильма".

Ранее стало известно, что Гильермо дель Торо получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за свою работу "Форма воды". Мартин Макдона победил в номинации "Лучший сценарий художественного фильма" за картину "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Лучшим полнометражным анимационным фильмом признана "Тайна Коко". Приз в номинации "Лучший драматический сериал" получил "Рассказ служанки".

Кинолента "На пределе" режиссера из Германии Фатиха Акина победила в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В этой категории также была представлена и картина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь".