Финишная прямая: как подготовились к ЧМ-2018?

Подготовка к чемпионату мира по футболу в России вышла на финишную прямую. До первого матча осталось чуть больше пяти месяцев. Причем это будет первый в истории мундиаль, который пройдет сразу в двух частях света – Европе и Азии. Не будет ли у болельщиков проблем с переездами, проживанием и российскими визами?

Финальный турнир чемпионата мира по футболу-2018 года стартует 14 июня матчем Россия — Саудовская Аравия в Лужниках. Семь лет подготовки позади. Теперь финишная прямая. Готовность стадионов — один из главный критериев, по которому на протяжении последних лет оценивали, как продвигается работа. Матчи пройдут на 12 аренах, пять из них в Петербурге, Казани, Сочи и еще два — московские – их уже можно смело назвать действующими. Остальные в Калининграде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Волгограде – весной этого года предстоит экзамен. Во всех этих городах еще завершают работы, но уже в марте-апреле проведут тестовые матчи.

Российский мундиаль – первый в истории чемпионат мира, который пройдет одновременно в двух частях света – Европе и Азии. Так что вопрос логистики особенно актуален. В декабре российские железные дороги открыли регистрацию на специальные бесплатные поезда для болельщиков. Двухэтажные составы, а также "Ласточки" будут курсировать из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. А еще соединят столицу с Казанью, Самарой и Сочи. Заявок от болельщиков уже около 30 тысяч. Места получат первые зарегистрировавшиеся и только обладатели паспорта болельщика. Fan ID также даст право в дни матчей бесплатно ездить на любом городском транспорте и на пригородных электричках.

Для иностранных болельщиков документ – еще и замена визы. Въезд в страну с ним — бесплатный. Из-за границы можно получить электронный паспорт. Для россиян открыты центры выдачи: уже действуют Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону.

За гостеприимство на чемпионате будут отвечать больше 30 тысяч волонтеров. Две большие команды – 15,5 тысяч волонтеры оргкомитета. Им предстоит трудиться непосредственно на матчах турнира. Завершить отбор планируют уже в феврале. Еще 15 тысяч – волонтеры городские. Они будут знакомить гостей с достопримечательностями и работать на информационных стойках. Эту команду сформируют в апреле. Стоит добавить, что среди желающих оказались отнюдь не только россияне. Заявки пришли из 190 стран мира. Около трети – от иностранцев.

В Екатеринбурге – новые велодорожки. В Калининграде – фасады с футбольным граффити вблизи стадионов. В Сочи – горячая линия по вопросам транспорта на четырех языках. В Москве – 90 скоростных трамваев. Неподалеку от каждого стадиона – палаточный городок для болельщиков. Кемпинги, похоже, будут пользоваться спросом, по крайней мере, в столице, где на время чемпионата уже забронировано больше половины всех гостиничных номеров.