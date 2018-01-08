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8 января 201811:24

Москву ждут 15-градусные морозы

EPA

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К старому Новому году в столицу придут 15-градусные морозы. Об этом сообщил специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.

В ночь на 9 января в Москве ожидаются короткие снегопады, температура составит от — 3 до — 8. Днем будет солнечно без осадков, до — 6 градусов. 10 и 11 января температура понизится от — 4 до — 9 ночью и от — 1 до — 6 днем.

К выходным в Москве установится солнечная морозная погода. Температура опустится до -15 градусов, днем будет от — 4 до — 9, передает РИА Новости.

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