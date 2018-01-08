За 5 месяцев в британском парламенте пытались посмотреть порно 24 тысячи раз

С июня по октябрь 2017 года сотрудники британского парламента пытались зайти на порносайты более 24 000 раз. Об этом пишет South Wales Guardian. Компьютерный парк обеих палат парламента насчитывает 8,5 тысяч устройств, которыми пользуются депутаты, их помощники и прочие сотрудники. Данные также учитывают гостевой Wi-Fi. Статью уже прокомментировал представитель власти. По его словам, все попытки зайти на порносайты (около 160 раз за день) были случайными и в итоге заблокированы.

Ранее произошел скандал с отставкой главы аппарата британского правительства Дэмиана Грина. На его офисном компьютере обнаружили фильм для взрослых.