Стало известно, за что на самом деле сняли с самолета жену Аршавина

Жену футболиста Андрея Аршавина 7 января сняли с рейса Москва — Алматы за несоблюдение техники безопасности при взлете самолета. В департаменте общественных связей "Аэрофлота" отметили, что пассажирка вела себя деструктивно и не следовала требованиям экипажа.

Супруга футболиста пыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса. Это нарушило условия договора перевозки, так как у нее был билет в эконом-класс. Кроме того, ребенок пассажирки не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет начал движение.

За 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка. При этом она называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж, сообщил департамент общественных связей "Аэрофлота". Решение о снятии пассажиров принял командир воздушного судна.

Отмечается, что "Аэрофлот" располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают неадекватное поведение пассажирки, передает РИА Новости.