Зарегистрировано небывалое число претендентов на пост президента

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Президентские выборы 2 часа назад
Зарегистрировано небывалое число претендентов на пост президентаЧитайте нас в Telegram
Центральная избирательная комиссия закончила приeм документов от самовыдвиженцев на выборы президента России. О своем желании побороться за пост главы государства заявляли более 40 человек. В итоге кандидатов — 15, не считая претендентов от партий.
Двери Центризбиркома были открыты для претендентов-самовыдвиженцев до самой полуночи, как и предписано российским законодательством. Именно на этот, последний день подачи документов, пришелся наибольший наплыв желающих баллотироваться.
Самовыдвижение началось с 18 декабря, с момента опубликования решения Совета Федерации о выборах президента. Еще пять дней есть у тех, кто баллотируется от партий, но там процесс выдвижения не такой простой — через партийный съезд. На начальной стадии — уже почти семьдесят соискателей — небывалый для России результат. Подать документы легко, поэтому и так много претендентов, а вот пройти многоступенчатую систему фильтров после этого гораздо сложнее.
Теперь количество самовыдвиженцев может только уменьшаться. Отсев происходит на каждом этапе: если кандидат не соответствует требованиям конституции, не все документы поданы, не собрано нужное число подписей или обнаружены ошибки в подписных листах. Самовыдвиженцам тяжелее всего — нужно собрать по триста тысяч подписей. Тем, кто баллотируется от непарламентских партий, — сто тысяч. Лишь представители политических сил, представленных в Госдуме, от этой процедуры освобождены. К финишной прямой президентской гонки все они должны подойти одновременно.
"Для всех, и для выдвиженцев от партий, и для самовыдвиженцев, она закончится 31 января в 18 часов. Когда уже проверят и собранные подписи, и все документы. Чтобы можно было уже официально регистрировать их, как кандидатов в президенты", — отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.
До десятого февраля сформируют список кандидатов, которые будут внесены в бюллетени. Потом агитация до 16 марта, а 18 — сами выборы.
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