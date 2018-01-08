Российские военные получат противотанковую "Дрель"

Российские военные примут на вооружение новейшую авиабомбу "Дрель" калибром 500 килограммов. Об этом сообщил гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин. По его словам, испытания оружия начались в 2016 году, сейчас они идут в соответствии с программой заказчика.

"Дрель" — "новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибром 500 килограммов в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами", — рассказал Лепин.

При этом бомба может планировать десятки километров и уничтожать тяжелую технику, а самолет с таким боеприпасом может не заходить в зону ПВО противника, передает "Интерфакс".