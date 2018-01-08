Теннисист Рублев занял 32-е место в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублев, который на недавнем турнире в Дохе дошел до финала, в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов поднялся на 32-й строчку. На первом же месте расположился испанец Рафаэль Надаль, а следом за ним – швейцарец Роджер Федерер.

Рублеву удалось переместиться на семь строчек вверх благодаря удачной игре на турнире в Катаре. На сегодняшний момент он является лучшим российским теннисистом. В топ-50 попал и Карен Хачанов, занимающий 48-ю строчку.

В сотне лучших оказались еще три наших игрока – Евгений Донской (71-й), Даниил Медведев (84-й) и Михаил Южный (91-й), сообщает РИА Новости.