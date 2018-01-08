Илья Сорокин стал лучшим вратарем новогодней недели КХЛ

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин был назван лучшим в своем амплуа на первой игровой неделе 2018 года в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Кроме армейца лауреатами КХЛ стали защитник Евгений Медведев, нападающий Владимир Ткачев и форвард Френкс Разгалс.

Ранее Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги признала Сорокина лучшим вратарем декабря 2017 года. Новый год хоккеист ЦСКА также начал здорово. В трех матчах он дважды сумел уберечь свои ворота от заброшенных шайб, отразив 98,41% бросков.

Среди защитников не было равных Евгению Медведеву из омского "Авангарда". Лучшим нападающим был признан Владимир Ткачев, представляющий казанский "Ак Барс". Новичком же недели оказался рижский динамовец Френкс Разглас.