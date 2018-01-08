В Йемене сбит еще один самолет коалиции

В Йемене за сутки сбит второй военный самолет коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на йеменский портал "Аль-Масир". По его данным, ракетой "земля-воздух" в небе над Саной был сбит истребитель "F-15".

Ранее в районе города Китаф йеменцы сбили саудовский истребитель "Tornado", оба его пилота остались живы.