Наставник "Реала" Зидан заявил, что не нуждается в новичках

В матче 18-го тура испанского чемпионата мадридский "Реал" сыграл вничью с "Сельтой" из Виго 2:2. Теперь "Королевский клуб" отстает от "Барселоны" на 16 очков, занимая 4-е место в Ла Лиге. Тем не менее наставник мадридцев Зинедин Зидан заявил, что в настоящий момент ему не нужны новички.

"Игрой мы недовольны, но до конца сезона еще далеко. Будем работать день за днем, идти от матча к матчу, постараемся показать стабильную игру, но сходить с ума не будем", — цитирует француза Sports.ru со ссылкой на Football Espana.

На вопрос, планируются ли трансферы, тренер "Реала" ответил, что новички ему не нужны. "Посмотрим, что случится до 31-го числа, но не сейчас. Почему? Потому что я доволен командой", – добавил Зидан.