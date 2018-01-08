Окружение прорвано. Военная база в Дамаске перешла под контроль сирийской армии

Сирийские вооруженные силы смогли прорваться к окруженной базе военной техники в пригороде Дамаска и взять ее под контроль. Сообщил агентству РИА Новости собственный источник. Попутно армия освободила здание мельницы, которое находится рядом.

Напомним, что радикальные исламисты из запрещенных в России группировок "Ахрар аш-Шам" и "Файлак ар-Рахмон" уже не раз пытались захватит этот военный объект. В новогоднюю ночь террористы снова нарушили договор о прекращении огня, перешли в наступление и все-таки оккупировали базу.