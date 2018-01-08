Полицейская погоня со стрельбой в Волжском попала на видео

Погоню спровоцировал пьяный волжанин на автомобиле ВАЗ-2107. Мужчина ехал с грубыми нарушениями правил и проигнорировал требования полицейских остановиться. Преследование попало в объектив видеорегистратора, установленного в машинах стражей порядка.

На кадрах видно, что нарушителя преследовали два полицейских авто. Погоня завершилась лишь тогда, когда его "семерка" съехала в кювет.

"Дополнительными экипажами ДПС автомобиль был блокирован на территории Среднеахтубинского района, а водитель задержан. При задержании правонарушитель оказал сопротивление сотрудникам полиции. Водитель, 23-летний житель Среднеахтубинского района, имел явные признаки алкогольного опьянения и не скрывал, что сел за руль нетрезвым", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В данный момент в отношении задержанного был составлен административный протокол, а также материалы для возбуждения уголовного дела по факту применения насилия к полицейским.