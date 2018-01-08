Тренер сборной Казахстана Александр Бородюк получил "черную метку"

Российский наставник казахстанской сборной Александр Бородюк в ближайшее время покинет свой пост. На тренерском совете Казахстанской федерации футбола ему было высказано недоверие. Ранее 55-летний специалист поставил себе "неуд" за работу в национальной команде Казахстана.

Александр Бородюк возглавил сборную в 2017 году. Под руководством россиянина казахстанская команда уступила в шести поединках, лишь раз сыграв вничью. В рейтинге ФИФА она занимает 137-е место.

"Ожидается, что Бородюк в ближайшее время покинет пост главного тренера первой сборной Казахстана", — сообщает РИА Новости со ссылкой на sports.kz.