Ведущий CNN грубо прервал интервью с "подобострастным секретарем" Трампа

Ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер грубо прервал интервью с советником Дональда Трампа Стивеном Миллером.

Во время программы State of the Union Тэппер задавал Миллеру вопросы о книге "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа". Также ведущий процитировал недавний твит американского лидера, в котором тот назвал себя "очень стабильным гением". Он спросил советника Трамп, подтверждают или опровергают, по его мнению, подобные твиты тот факт, что "Трамп стабилен и подходит для этой работы".

Миллер ответил, что подтверждают, а после этого перешел к критике CNN, который создал "токсичную атмосферу" и публикует фейки. По его словам, канал постоянно показывает антитрамповские сюжеты и при этом не дает ему возможности рассказать о реальных поступках Трампа. После этого ведущий закончил интервью, сказав, что Миллер не отвечает на поставленные вопросы и ведет себя "как подобострастный личный секретарь".

По данным Business Insider, Миллера несколько раз просили уйти, но он отказывался это сделать. После этого его вывели под охраной.

Война Трампа и CNN длится уже несколько месяцев. Американский президент заявляет, что канал публикует фейки и представляет США в плохом свете. Недавно он предложил каналу слоган: "CNN, наименее правдивый новостной бренд".