Пучдемон рассказал о несостоявшейся сделке с Мадридом

Сбежавший в Бельгию экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон в обмен на пост главы автономии предлагал явиться в Верховный суд Испании, но Мадрид не пошел на сделку. По данным местных СМИ, ранее Пучдемон предложил такой вариант правительству Мариано Рахоя, но последний отказался.

Прокуратура Испании обвиняет Пучдемона в бунте, мятеже и растрате. Политика отстранили от должности после утверждения правительством Каталонии резолюции о независимости, пишет ТАСС.