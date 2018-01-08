Лучший российский теннисист снялся с турнира в Окленде

Теннисист Андрей Рублев, являющийся на сегодняшний день лучшим среди россиян в рейтинге ATP, из-за проблем с правой рукой отказался от выступления на турнире в Окленде. Травма помешала игроку выйти в первом раунде на корт против грека Стефана Цициапаса.

Теперь Рублева на турнире заменит словак Лукаш Лацко, сообщает ТАСС. Другой российский теннисист – Карен Хачанов – прошел первый круг в Окленде, одолев японца Юити Сугиту со счетом 6:1, 3:6, 6:4.

Напомним, что Андрей Рублев на прошлой неделе вышел в финал турнира в Дохе, где уступил французу Гаэлю Монфису.