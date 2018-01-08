Выборы-2018: ЦИК принял документы у самовыдвиженцев

Центризбирком сегодня ночью завершил прием документов от самовыдвиженцев, которые намерены принять участие в президентских выборах. Всего уведомления в комиссию направили 46 человек, но выполнить все формальности в срок сумели только 15, в том числе и действующий глава государства Владимир Путин. Самовыдвиженцам нужно собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку. И времени на то, чтобы подать документы, у них было меньше, чем у их конкурентов, которых выдвигают партии.

Закрывшись ровно в полночь для кандидатов-самовыдвиженцев, Центризбирком тщательно проверяет предоставленные ими сведения. Именно на последний день подачи документов и пришелся наибольший наплыв желающих баллотироваться. Сразу пятеро, среди них Василий Пугачев, который пришел ровно в 22:22.

Почти 70 соискателей – это небывалый для России результат. Все потому, что подать документы, легко, а пройти многоступенчатую систему фильтров после этого – гораздо сложнее. "Теперь у ЦИК есть пять дней, чтобы обработать документы и принять решение о достоверности данных", — говорит член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко.

Теперь кандидатам предстоит собрать подписи. Листы в поддержку действующего президента Владимира Путина уже активно заполняют по всей России — Хабаровск, Симферополь, Владивосток, Екатеринбург. Подписи в поддержку Владимира Путина оставляют зачастую целыми семьями. "Мне важно быть уверенной в своем будущем, быть уверенной в своем завтрашнем дне", — говорит женщина из Томска. "Не вижу человека, который сделал что-либо лучше для России, чем Путин", — говорит житель Екатеринбурга.

Кто-то оказывается без паспорта, но тут волонтеры непреклонны.

- Только за себя можно? За других нельзя?

- Нельзя.

Планка для самовыдвиженцев — 300 тысяч подписей. Тем, кто идет на выборы от непарламентских партий, проще – им нужно 100 тысяч. Среди них, например, Григорий Явлинский от "Яблока", Борис Титов от "Партии Роста", Ксения Собчак от "Гражданской инициативы".

Выдвиженцам от тех политических сил, которые представлены в Госдуме, подписи собирать вообще не надо. Таких двое: руководитель ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин (формально беспартийный, но идет на выборы от КПРФ) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он первый и пока единственный официально зарегистрированный кандидат в президенты. Все остальные пока лишь кандидаты в кандидаты. Но к финишной прямой президентской гонки, если, конечно, не подведут сданные документы, все должны подойти одновременно. "Для всех, и для выдвиженцев от партий, и для самовыдвиженцев, она закончится 31 января в 18:00, когда уже проверят собранные подписи и все документы. И тогда их можно будет официально зарегистрировать как кандидатов в президенты", — поясняет председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

К 10 февраля ЦИК должен утвердить окончательный список участников выборов. До 16 марта будет идти агитация в прессе и предвыборные дебаты. 18 марта — сам день голосования.