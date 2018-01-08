Горящий у берегов Китая танкер грозит масштабной экологической катастрофой

У берегов Китая неподалеку от Шанхая готов взорваться и затонуть иранский нефтеналивной танкер. Судно, горящее в Восточно-Китайском море вторые сутки, угрожает экологической катастрофой всей акватории. Вокруг разливается ядовитый горючий конденсат. Пропали без вести больше 30 моряков из Ирана и Бангладеш. Тело одного из них уже обнаружено. Остальных сейчас ищут спасатели.

Огромный факел в Восточно-Китайском море не могут потушить вторые сутки: полыхает не только сам танкер, но даже вода на сотни метров вокруг. Горит нефтяная пленка на поверхности моря. Утечка топлива и пожар начались сразу после столкновения иранского судна с гонконгским сухогрузом, перевозившим зерно.

Китайский экипаж удалось вовремя эвакуировать — 21 человек в безопасности. А вот судьба моряков, которые находились на борту нефтевоза — это 30 иранцев и два гражданина Бангладеш— до сих пор неизвестна. Связь с ними была потеряна.

"У нас нет доказательств того, что случилось с экипажем на борту иранского нефтяного танкера. Поиск пропавших представителей экипажа все еще продолжается", — заявил генеральный консул Ирана в Шанхае Алиреза Ирваш.

Иранское информационное агентство со ссылкой на представителя министерства нефти страны сообщило, что 32 человека— весь экипаж танкера — погибли. В министерстве иностранных дел КНР пока официально подтвердили, что есть жертвы.

"Китайский поисково-спасательный катер обнаружил тело одного человека, его личность устанавливается. Власти уже направили к месту происшествия множество спасательных бригад для проведения поисковых работ, хотя, насколько мы понимаем, погодные условия крайне неблагоприятны. Китай прилагает максимум усилий", — рассказал официальный представитель МИД Китая Лю Кан.

Помощь в поисках предложила Южная Корея, куда держал курс танкер: власти этой страны предоставили корабль береговой охраны и вертолет. Позже к операции присоединились Военно-морские силы США. Китай, кроме того, направил к месту крушения очистное судно: площадь нефтяного пятна — уже около километра, и речь не только об экологической катастрофе.

На борту иранского танкера — 136 тысяч тонн газового конденсата. Испарения затрудняют работу спасателей и представляют для них серьезную опасность. Но главное — это угроза взрыва и затопления судна. Китайское Государственное управление по безопасности на море уже запретило движение кораблей в радиусе 10 морских миль от места крушения.