Почему жена футболиста Аршавина требует уволить стюардессу

За агрессивное поведение и нарушение правил безопасности: сегодня в "Аэрофлоте" прокомментировали скандал с женой футболиста Андрея Аршавина, которую сняли с рейса Москва-Алма-Ата. По заявлению компании, когда самолет готовился к взлету, Алиса Аршавина отказалась садиться в кресло, не пристегнула детей, требовала пересадить няню из эконом-класса в бизнес. Для ускорения всех этих процессов жена футболиста называла себя майором ФСБ.

Бывшая модель, по диплому журналист, университет окончила заочно. Но в новостных лентах она всплывает как действующая жена футболиста Аршавина Алиса. Последняя новость – скандал на борту самолета. За плохое поведение ее с двумя детьми сняли с рейса.

"Третье предупреждение, что ребенок не пристегнут, уже следует бумага, где написано предупреждение: мы разворачиваем самолет. "Синдром вахтера", я называю это", – заявила Алиса в интервью телеканалу "Россия 1".

"Синдром вахтера" – это она о бортпроводнице. Анастасия Куракина просила соблюдать правила. Трижды просила. В объяснительной девушка пишет: все началось с требования Аршавиной пересадить из эконом-класса в бизнес няню ее детей. "Отказ восприняла как личное оскорбление. Стала предлагать взятку в размере 15 тысяч рублей. Отказано. На бортпроводников вылила ушат обвинений и претензий, что авиакомпания ужасная, что бортпроводники не хотят ничего делать, чтобы ее порадовать", – написала стюардесса.

Когда самолет уже выруливал на взлетную полосу, Алиса вдруг решила переодеть ребенка. Ей снова сделали замечание. Тогда она посадила раздетого малыша в кресло, пристегнула, сфотографировала. И выложила в сеть слезный рассказ, как бортпроводники жестоко обращаются с детьми: "Вот ребенок пристегнут в голом виде, так и не надев памперс", – обращается Алиса к своим зрителям.

На борту Аршавина кричала, что является майором ФСБ. И еще раз написала это в смс-сообщении, отправленном сотруднице авиакомпании. Что связывает Аршавину со спецслужбами мы спросили у нее самой:

- Алиса, Вы, действительно, майор ФСБ?

- Скажем так: к органам – да, я имею отношение. Фамилией "Аршавина" я никак не манипулировала. Дело в том, что я сама нахожусь в прекрасном положении, защищенном, будем так говорить. Мне достаточно знакомых, раз Вы произнесли, кто я являюсь, из каких я органов, то я могла полететь.

"Ребенок, памперсы и т.д. тут не причем! Вас, Алиса, просили сесть при рулении самолета! И не раз! Но Вы ослушались, вот и получили то, что заслужили! И не надо прикрываться малышкой! Экипаж всегда прав! Есть инструкции, и на борту все равны"! "Не уважаемая алисочка! Правила для всех одни. И их нужно соблюдать. Семеро одного не ждут. Хватит ныть, идите на курсы повышения воспитанности", – такие комментарии оставляли подписчики Алисы в соцсетях.

Аршавина, конечно, не устраивала драку, как иногда случается на борту. Нетрезвые пассажиры вдруг начинают выяснять отношения кулаками. Но из-за этого инцидента рейс задержали на два часа. А это простой самолета и потерянное время других пассажиров.

"Принципиальный вопрос – это то, что госпожа Аршавина не соблюдала требования, установленные авиакомпанией. Перевозчику ничего не оставалось, кроме как сообщить в правоохранительные органы", – пояснил руководитель аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Жену футболиста сняли с рейса вместе с двумя детьми и семью чемоданами. Только после этого самолет вылетел. Алиса теперь добивается увольнения бортпроводницы. Хочет доказать: с пассажирами бизнес-класса так обращаться не стоит.