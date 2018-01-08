Сергей Карякин стал третьим на этапе "Дакара"

В Южной Америке продолжается престижный ралли-марафон "Дакар". Третий этап проходил по территории Перу между городами Писко и Сан Хуан. Длина спецучастка у квадроциклов составляла 295 км.

Первые три места заняли гонщики на "Ямахе". Российский квадроциклист Сергей Карякин стал третьим. Победу на этапе одержал чилиец Игнасио Касале на "Ямахе", второе место занял перуанец Алексис Эрнандес. Отставание Карякина от лидера составило 30 минут 17 секунд.

В общем зачете ралли-рейда Касале укрепил лидерство, Карякин идет вторым с отставанием 32 минуты. На третьей позиции располагается аргентинский гонщик Пабло Копетти также на "Ямахе" (отставание 46 минут 7 секунд).