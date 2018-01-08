В Чернигове неизвестные облили краской таблички на древнем храме

В украинском городе Чернигов неизвестные закрасили красной краской памятные таблички, установленные на стенах Спасо-Преображенского собора. Храму, который относится к Украинской православной церкви Московского патриархата, почти тысяча лет.

Ранее в понедельник украинские радикалы заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры, напоминает ТАСС. Около 30 националистов в масках жгли файеры и устроили потасовку с охраной. Причиной акции стал отказ священников отпевать погибших при операции в Донбассе — тех, кто не был крещен в церкви Московского патриархата. Полиция не стала задерживать националистов.