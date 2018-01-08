На Калужском шоссе столкнулись 7 автомобилей

На Калужском шоссе в Новой Москве произошла крупная авария – столкнулись семь автомобилей.

Как сообщает ТАСС, авария произошла на съезде с Калужского шоссе на поселок Коммунарка. Водитель легковушки не справился с управлением и въехал в ограждение. Несколько автомобилистов остановились, чтобы ему помочь. После этого в остановившиеся машины въехал еще один автомобиль. В результате погиб один из стоявших на дороге людей.

Из-за аварии движение по двум полосам Калужского шоссе ограничено. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.