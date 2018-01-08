В Екатеринбурге горит склад пластиковой тары

В Екатеринбурге произошел пожар на складе пластиковой тары.

Сообщение о пожаре поступило в 21:37 по местному времени (19:47 по московскому времени). По предварительным данным, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.

Как сообщает "Интерфакс", в тушении задействованы 20 единиц спецтехники и более 50 человек. Пострадавших нет. На месте пожара развернут штаб пожаротушения.