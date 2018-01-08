Клуб Аршавина "Кайрат" отказался подписывать Павлюченко

Бывший нападающий московского "Спартака", лондонского "Тоттенхэма" и сборной России по футболу Роман Павлюченко ищет новое место работы. Последним клубом Павлюченко был московский "Арарат", который выступает в Профессиональной футбольной лиге – третьем по силе дивизионе страны.

Услуги 36-летнего форварда предлагали казахстанскому футбольному клубу "Кайрат", где играет другой экс-футболист сборной России Андрей Аршавин, сообщает портал Prosports.kz. Однако руководство алма-атинского клуба отклонило предложение, так как нацелено на омоложение состава и ищет молодого нападающего. При этом отмечается, что "Кайрат" смог бы удовлетворить финансовые запросы Павлюченко, зарплата которого в "Арарате" не превышала 20 тысяч долларов в месяц.