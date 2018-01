Британский фрегат увязался за российскими кораблями

Флот Великобритании отправил фрегат HMS Westminster следить за группой российских боевых кораблей, которые проходят через пролив Ла-Манш. По мнению британцев, корветы "Сообразительный" и "Бойкий", а также суда снабжения "Кола и "Парадокс" зашли в зону их национальных интересов, сообщает пресс-служба Королевских ВМС.

Командир HMS Westminster Саймон Келли заявил, что пока большинство людей только выходят на работу после праздников, его экипаж уже в море и в любое время готов встать на защиту страны.

Пресс-служба Королевского флота добавила, что Ла-Манш – ключевая транспортная артерия Британии. Она приносит в экономику островного государства около 10 миллиардов фунтов стерлингов. Поэтому обеспечение безопасности в проливе – одна из главных задач ВМС.

Это уже не первый раз, когда британцы высылают свои корабли для сопровождения россиян. В конце 2017 года фрегат HMS St. Albans следил за "Адмиралом Кузнецовым". Он якобы опять оказался в зоне национальных интересов.

Royal Navy frigate @HMSStAlbans spent Christmas Day escorting a Russian warship through the North Sea and areas of UK interest.



