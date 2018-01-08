Пожар на складе в Екатеринбурге локализован

Пожар на складе пластиковой тары в Екатеринбурге локализован.

Информация о пожаре в Промышленном проезде поступила в 19:37 по московскому времени. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Как сообщает ТАСС, в 21:48 пожарным удалось локализовать пожар. Тушение, в котором принимают участие 20 единиц спецтехники и более 50 спасателей, продолжается. Огнем повреждено пластиковое сырье. В результате пожара никто не пострадал.