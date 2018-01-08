На "Дакаре" полностью сгорел автомобиль аргентинской гонщицы

Во время третьего этапа ралли-марафона "Дакар" автомобиль "Тойота" аргентинской гонщицы Алисии Рейны полностью сгорел. Пилот и штурман при этом быстро выбрались из машины и не пострадали. Причина возникновения возгорания остается неизвестной.

Третий этап проходил по территории Перу между городами Писко и Сан Хуан, длина спецучастка составляла 295 км. "Мы быстро остановились, вышли из машины и попытались погасить огонь, но ничего не вышло, — заявила Рейна, которую цитирует ТАСС со ссылкой на Motorsport. — К сожалению, автомобиль полностью сгорел. От него не осталось ничего. Мы не знаем, что стало причиной возникновения огня". Гонщица добавила, что находится в шоке и не может поверить в случившиеся. По ее словам, самое главное, что все остались здоровы.

"Aparentemente venían perdiendo nafta y dejando una línea de fuego en la arena cuando Dante se da cuenta. No pudieron sacar el mata fuego"



🎙 La palabra de Adrian Farroni, director Deportivo y marido de @AliciaReinaa pic.twitter.com/GTD4woMLCW — Alicia Reina (@AliciaReinaa) 8 января 2018 г.

Аргентинская гонщица Рейна была одной из 13 женщин, которые стартовали на "Дакаре" в этом году. Для нее этот ралли-рейд стал пятым в карьере, ранее она трижды доезжала до финиша. Ее лучшим результатом было 40-е место, которая она заняла в прошлом году.