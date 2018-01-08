Жертвами ДТП в Кемеровской области стали 5 человек

В Гурьевском районе Кемеровской области на трассе Алтай-Кузбасс в результате столкновения грузовой автомашины и легкового автомобиля погибли пять человек, в том числе, ребенок.

По предварительной информации, пошедший на обгон водитель автомашины Kia Ceed выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo, передает ТАСС. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, окончательные причины ДТП устанавливаются.