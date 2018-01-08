Пустыню Сахара засыпало снегом

Второй год подряд в пустыне Сахара прошел снегопад. Он начался в минувшее воскресенье утром на севере Алжира в районе города Айн-Сефра. К вечеру снежный покров, достигавший 40 сантиметров, растаял.

Всего за последние 37 лет снег выпадал в пустыне Сахара четыре раза, а последний раз снегопад был зафиксирован в 2017 году, напоминает ТАСС.