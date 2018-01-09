Андрей Назаров раскритиковал судейство в матче "Спартак" – "Нефтехимик"

Главный тренер нижнекамского "Нефтехимика" Андрей Назаров подверг жесткой критике судейство в матче с московским "Спартаком". Встреча прошла в Москве 8 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

"Спартак", на мой взгляд, играл хорошо. Много причин, почему мы проиграли. Я, наверное, первый раз за этот сезон скажу. Не первый и не последний раз, когда судьи ставят в коленно-локтевую целую команду, — сказал Назаров, которого цитирует Чемпионат.com. — На мой взгляд, это неприемлемо. Потому что речь идет о целом регионе, который просто поставили в коленно-локтевую. Мы не будем обсуждать, был гол или не было, был офсайд или не было. Просто некрасиво. А так "Спартак" — с победой. Заслужили три очка".

Позже на критику Назарова ответил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. "Андрей Викторович не раз говорил, что у нас самые лучшие судьи, лучше даже, чем в Национальной хоккейной лиге. Поэтому сказанное им было на эмоциях, те эпизоды он еще не посмотрел, – сказал Анисимов, которого цитирует ТАСС. — Их мы сразу изучили: во-первых, на игре был инспектор, во-вторых, мы сразу узнали, что и как происходит. Да, получилось не в пользу "Нефтехимика", но в обоих случаях после видеопросмотра были приняты правильные решения. Это уже не единичный случай, когда после просмотра двух подряд эпизодов принимаются решения не в пользу одной из команд. Но это хоккей, поэтому мы не поддаемся эмоциям".