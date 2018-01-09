Участник скандально известных "гонок на "Гелендвагене" задержан с чужими документами

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве задержан один из участников скандально известных гонок с полицией на "Гелендвагене" в мае 2016 года. Как выяснилось, мужчина находился за рулем с чужими документами.

По данным Ирины Волк, 8 января 2018 года вечером в районе дома номер 66 по улице Профсоюзной произошла авария с участием двух автомашин иностранного производства, передает "Интерфакс". Прибывшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД водителями были предъявлены документы, при этом один из участников ДТП предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина был опознан сотрудниками полиции как один из участников получивших широкую известность "гонок на "Гелендвагене"" в мае 2016 года, в отношении которого судом было принято решение о лишении права на управление транспортными средствами.

В ходе дознания мужчина не предъявил документов, подтверждающих законность его пребывания на территории России, и у сотрудников полиции возникли подозрения, что он использует документы, выданные на другие данные. В Итоге личность гражданина была установлена, в его отношении возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами").

По данным информированного источника, задержанным оказался находившийся за рулем устроившего гонки с полицией "Гелендвагена" Абдувахоб Маджидов. Как сообщалось, в мае 2016 года группа молодых людей — Мара Багдасарян, Руслан Шамсуаров, Виктор Усков и Абдувахоб Маджидов — на внедорожнике "Гелендваген" после нарушений правил дорожного движения устроили на Ленинском проспекте в Москве гонки с сотрудниками Дорожно-патрульной службы, транслируя все происходящее в соцсетях. Позже Гагаринский суд арестовал на 10 суток Мару Багдасарян за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции, Руслана Шамсуарова, Виктора Ускова и сидевшего за рулем АБдувахоба Маджидова — на 15 суток. В октябре того же года Шамсуаров и Ускова были приговорены к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан.