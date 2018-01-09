Вулкан Ключевской выбросил мощный столб пепла

9 января 201802:31
Вулкан Ключевской выбросил мощный столб пеплаЧитайте нас в Telegram
Расположенный на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб газа и пепла на высоту 6 километров над уровнем моря. Шлейф распространился в юго-западном направлении, выпадения пепла в жилых районах не зафиксировано не было.
Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, высота которого составляет 4750 метров. Ближайший к вулкану населенный пункт — поселок Ключи — находится на удалении 30 километров. Предыдущее извержение Ключевского было зафиксировано в период со 2 марта по 30 августа 2017 года, напоминает РИА Новости.
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