Райан Гиггз может возглавить "Сток Сити"

Руководство английского футбольного клуба "Сток Сити" в ближайшее время хочет предложить легенде "Манчестер Юнайтед" Райану Гиггзу пост главного тренера. Ранее эту должность покинул Марк Хьюз, возглавлявший команду на протяжении четырех с половиной лет.

Кроме того, в 44-летнем Гиггзе также заинтересована Футбольная ассоциация Уэльса, которая ищет нового главного тренера национальной сборной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Mirror. При этом Гиггз еще никогда не работал в качестве главного тренера, но с 2014 по 2016 год валлиец был ассистентом наставника "МЮ".

Гиггз все карьеру провел в "Манчестер Юнайтед" (с 1990 по 2014 год) и в его составе 13 раз выиграл чемпионат Англии, еще дважды Лигу чемпионов. Кроме того, валлийцу принадлежат множество клубных рекордов.