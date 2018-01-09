Обамеянг поменяет "Боруссию" на клуб из китайского Гуанчжоу

Ведущий нападающий футбольной сборной Габона и клуба немецкой бундеслиги "Боруссия" из Дортмунда Пьер-Эмерик Обамеянг решил поменять клубную прописку. В услугах форварда проявил заинтересованность "Гуанчжоу Эвергранд".

При этом китайцы готовы выложить за габонца кругленькую сумму в 72 млн евро, сообщает еженедельник "Футбол". Сообщается также, что "Боруссия" и "Гуанчжоу" уже согласовали сумму трансфера за Обамеянга, который сыграл за Дортмунд в нынешнем сезоне 15 матчей и забил 13 мячей.