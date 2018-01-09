Айтор Каранка стал главным тренером "Ноттингем Форест"

Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест", в далеких 1979 и 1980 годах побеждавший в Кубке европейских чемпионов, а ныне выступающий во втором дивизионе, объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Айтор Каранка.

Несколькими днями ранее в отставку был отправлен Марк Уорбертон, который не смог обеспечить "Форест" высокое место в Чемпионшипе: клуб на сегодня занимает лишь 14-е место во второй по силе английской лиге. Каранка подписал с "Ноттингемом" контракт на два года. Ранее он работал в другой английской команде "Мидлсбро".