Донецк обвинил Киев в семи нарушениях перемирия за день

Семь раз за день. Это статистика нарушений украинскими силовиками режима прекращения огня в Донбассе. Обстреляны были населенные пункты Докучаевск, Зайцево, Крутая Балка и Спартак. По ним открывался огонь из минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам был согласован с 23 декабря на переговорах контактной группы по мирному урегулированию в Минске. После этого Донецк, Луганск и Киев неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия, сообщает РИА Новости.

Трижды в Минске заключались соглашения о перемирии между сторонами конфликта, который возник на востоке Украины после февральского государственного переворота в Киеве. Новые киевские власти направили военные подразделения на усмирение двух регионов, которые не приняли итоги насильственной смены власти майданом. Жертвами конфликта с апреля 2010 года стали более 10 тысяч человек. Вооруженное противостояние стоило жизни 3 тысяч военнослужащих. Выполнять Минские соглашения Киев не собирается. Экс-президент Украины Леонид Кравчук предложил изменить эти соглашения.