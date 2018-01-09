Женщина обстреляла из пневматики автомобили и прохожих в центре Москвы

Полицией задержана женщина по подозрению в повреждении четырех автомобилей из пневматического пистолета в центре Москвы, передает ТАСС.

Как отметили во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, утром 8 января в на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на улице Литвина Седого, дом 2/13, строение 3, корпус А в автомобиле SsangYong сидит неадекватная женщина и стреляет по машинам и прохожим из пневматического оружия.

Приехавшие на место сотрудники полиции задержали 47-летнюю владелицу автомобиля.