Илон Маск потерял американский секретный спутник

Америка потеряла секретный спутник. Космический аппарат Zuma, который имеет военное назначение и оснащен дорогим оборудованием, должна была вывести на орбиту ракета-носитель Falcon 9 частной компании SpaceX.

Старт прошел в ночь на 8 января 2018 года с пускового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде. Спустя восемь минут после старта первая ступень ракеты-носителя благополучно опустилась на специальную посадочную площадку. А вот дальше начались проблемы, отмечает телеканал "Россия 24". О проблемах, впрочем, рассказали не сразу. Сначала, агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в конгрессе, сообщило, что после пуска ракеты возникли сложности со второй ступенью ракеты.

Стратегическое командование США сообщило, что не зафиксировала новый военный спутник на заданной орбите. Некоторые СМИ уже предположили, что американский спутник-шпион упал в океан. В компании Илона Маска утверждали, что, по их данным, Falcon 9 отработал в штатном режиме. Позже в SpaceX начали расследование. Уже заявлено, что "к настоящему моменту нет признаков саботажа или другого вмешательства" в процесс запуска спутника.

Компания-подрядчик американского министерства обороны Northrop Grumman выбрала SpaceX для запуска из-за низкой стоимости запуска многоразовой ракетой.